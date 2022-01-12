Гинцбург сказал, что надо делать

Клинические данные об эффективности вакцинации и ревакцинации "Спутником" против омикрон-штамма будут через 2 недели, сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире "России 24". Если скажут то же, что и при "дельте", вакцину менять не нужно. И клинические данные просто подтвердят, что вакцину менять не нужно, а ревакцинироваться следует "Спутником Лайт". "Спутник V" лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса, а образец, который будет работать против "омикрона", почти готов. Окончательно можно будет убедиться, когда главврачи московских больниц – Денис Проценко, Валерий Вечорко, Сергей Царенко, Марьяна Лысенко – скажут, что в их реанимациях нет вакцинированных с "омикроном", подчеркнул Гинцбург.

Полностью интервью Александра Гинцбурга доступно на платформе "Смотрим".

Ранее РФПИ и центр им. Гамалеи сообщали, что нейтрализующая способность сыворотки привитых "Спутником" к штамму "омикрон" снижается, но всё равно остаётся выше, чем у других вакцин, а эффективность после ревакцинации может достигать 80%. До этого глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" могут вызвать "цунами новых случаев заражения". Общее число заболевших и госпитализированных увеличивается, что значительно усиливает давление на системы здравоохранения во всех странах мира