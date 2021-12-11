Центр Гамалеи сообщил подробности о переносчиках "омикрона"

В центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали подробности о гражданах, прибывших в Россию из ЮАР, у которых выявили "омикрон". Директор ведомства Александр Гинцбург обратил внимание на то, что ранее они были вакцинированы, потому болезнь протекает в легкой форме.

Специалисты также выделили от заразившихся россиян "омикрон". В центре имени Гамалеи уже собрали конструкцию вакцины против нового штамма. При этом, отметил Александр Гинцбург, оснований менять вакцину пока нет.

Ранее глава ведомства уже говорил, что для разработки лекарства от "омикрона" потребуется 10 дней.