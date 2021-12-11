Зеленский прокомментировал свой разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский предположил проведение всеукраинского референдума по ситуации в Донбассе. Это может быть также относительно Крыма или в целом по прекращению войны, сказал украинский лидер.

Комментируя прошедшие телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, Зеленский отметил: Байден не предлагал ему вести прямые переговоры с представителями Донбасса на тему урегулирования ситуации в регионе. "Скажу откровенно, об этом в принципе речь не шла", – сказал Зеленский.

Также глава украинского государства сообщил: благодаря Соединенным Штатам Америки у Украины может появиться еще одна площадка для диалога с Россией. При этом очень важно сохранить "нормандский формат", так как в нем заинтересована Франция. Что же касается Соединенных Штатов, они могут дополнить этот формат площадкой контактов с Москвой.

Президент Украины также высказался по поводу возможностей вступления в НАТО, отметив: на этом пути у Киева стоит "шлагбаум", и обойти его не получается.