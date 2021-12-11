Митрополит Иларион напомнил о фразе прикурившего от свечи в храме

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил проявить снисхождение к читинскому блогеру, прикурившему от свечи в храме. 19-летний Виталий Мирошников извинился за свой поступок, поэтому применяя к нему выражение "казнить нельзя помиловать", запятую все-таки нужно ставить после "нельзя". Молодой человек уже подвергся осуждению в соцсетях, рассказал священник в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24". История с Мирошниковым произошла в прошлом году. Он прикурил в храме и выложил видео в своем блоге. После его задержали и приговорили к обязательным работам. Однако Мирошников не отработал нужное количество часов и уехал в столицу, в связи с чем ему грозит ужесточение наказания.

Митрополит Иларион указал, что молодой человек сказал важную фразу — ключ к этой нелепой и печальной ситуации. Он не получил религиозного образования, вся сфера для него закрыта. Ситуация еще раз показывает, что нужно увеличить объем школьных часов основ религиозных культур. В РПЦ неоднократно подчеркивали, что одного часа в неделю в четвертом классе явно недостаточно.

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