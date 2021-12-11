ЧП с самолетом из Москвы: стремительное снижение и невыпавшие маски

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажирский Boeing, летевший этим утром из Москвы в Краснодар, совершил экстренную посадку в Шереметьеве. На борту сработал датчик разгерметизации кабины пилотов. В салоне было 159 человек, никто не пострадал.

Детские крики, выпавшие кислородные маски и стремительное снижение с высоты. Рейс Москва – Краснодар. Самолет, вылетевший из Шереметьева в 6 часов 34 минуты, в небе провел чуть больше часа.

"Начался дым, в салоне самолета вылетели маски, эти маски не работали, началась паника – посреди полета мы развернулись в "Шарик". Люди просто перенесли колоссальный стресс", – рассказал пассажир Алексей Ларин.

Экипаж принял решение идти на посадку, поскольку в Boeing-737 сработал датчик разгерметизации.

Однако, как говорят пассажиры, маски выпали не над всеми креслами. Некоторым пришлось перебираться на соседние ряды.

"Вылетели во время полета маски, которые должны были напитать нас кислородом, но эти маски не работали – у меня ребенок 2 года, пыталась дать ей эту маску, но она не дала никакого кислорода, а соседние ряды – у них вообще эти маски не вылетели – у нас рядом сидели люди с детьми, которые остались без кислорода", – рассказала Мария.

Опытные пилоты говорят: нельзя исключать, что в столь стрессовой ситуации пассажиры могли забыть о предполетных инструкциях

"Выпадение маски – это просто выпадение маски, на самом деле нужно потянуть за шнурок. Стюардесса это показывает, и никто не обращает внимания на то, что это нужно сделать, прислонив маску к лицу и там нет кислорода, а его и не будет никогда, покуда вы не откроете клапана. Нельзя допускать такую панику, но, наверное, надо было привести в чувства. И тут экипаж сам немножко виноват, не объяснил бы все по-человечески", – считает Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР.

Во время посадки никто из пассажиров не пострадал. Вот что о первых минутах в аэропорту пассажиры рассказывали СМИ.

"Нас никто не встретил, просто выкинули внизу, и никаких представителей не было, не знали, где идти, мы сами добрались до третьего этажа, где были представители авиакомпании. Нам сказали, что у нас пересменка, и мы не успели – в смысле не успели, нас не встретила ни скорая, ни пожарная", – возмущена Юлия.

У представительства в аэропорту образовалась очередь. Авиакомпания ситуацию не комментировала ни журналистам, ни пассажирам.

- Просто сказали такие слова, что вылета не было, он перенесен на 10.30 – о чем идет речь, авиакомпания решила обезопасить себя, сказав, что просто рейс задержался.

К расследованию инцидента уже подключилась Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Организована проверка соблюдения прав и безопасности пассажиров в связи с возвращением самолета в Шереметьево. Борт от полетов отстранен", – рассказала Екатерина Короткова, старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Пассажирам пришлось провести в аэропорту несколько часов. Рейс неоднократно переносился, однако в итоге новый борт вылетел в Краснодар.

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