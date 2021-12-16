В Шереметьеве самолет снес автомобиль: новые кадры и версии ЧП

Следственный комитет на транспорте начал проверку после ЧП в аэропорту Шереметьево. Сегодня утром там во время рулежки на взлетной полосе лайнер столкнулся со спецмашиной. Пострадал один человек, сейчас он находится в больнице. Из-за происшествия рейс пришлось задержать, а всех пассажиров эвакуировать. Многие из них успели снять на телефоны то, что произошло, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим").

Транспортное происшествие в Шереметьеве попало в объектив камеры наблюдения. Качество не очень. Видно лишь силуэт самолета, который сносит что-то на своем пути во время руления к взлетке. А вот кадры, сделанные пассажирами уже из салона Boeing 777. Становится ясно: лайнер крылом задел автомобиль, который проводил противообледенительную обработку.

- Интересно, а как это вообще возможно? Надеюсь, там все живы.

Спецмашина завалилась на бок. Водитель сломал руку. Из пассажиров самолета никто не пострадал.

- Друзья, всем привет! Жизни и здоровью ничто не угрожает. Нас оттаскивают на другое место. Полный салон пассажиров. Все живы и здоровы.

Что стало причиной столкновения, предстоит выяснить следователям. По предварительной версии, то ли пилот самолета начал выруливать без команды диспетчера, то ли летчик и водитель взаимно запутались в маневрах.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств случившегося, а также ущерба", – сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Boeing 777 должен был вылетать в Мексику на курорт Канкун. Из-за аварии рейс, а на борту могли находится около 400 пассажиров, задержали.

- Весь самолет обсуждает, что будем делать. Вылетаем сейчас или вылетаем через два часа. Что делает авиакомпания? За окном холодно, зима.

- Весь самолет передает огромный привет! До встречи в Мексике.

Поврежденный лайнер на время расследования отстранят от полетов. Туристы отправятся в Канкун резервным бортом.