Обстоятельства ЧП в Шереметьеве выясняет СК

Столкновение пассажирского самолета и аэродромной машины в Шереметьеве попало на видео. Накануне пассажирский лайнер "Аэрофлота", который должен был вылетать в Мексику, зацепил аэродромную машину.

Спецмашина использовалась для противообледенительной обработки. После столкновения она опрокинулась набок, пострадал находившийся в ней человек.

Самолет в результате ЧП также был поврежден. Обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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