Штаты займутся тем, в чем обвиняют Россию и Китай

Сообщения CNN о том, что ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров для работы против Китая и России, прокомментировали в МИД РФ. Это как раз то, в чем в чем США и НАТО (как и само CNN) обвиняют Россию и Китай, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? – поинтересовалась Захарова в своем телеграм-канале. – Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона".

По данным CNN, Центральное разведывательное управление, направившее свою работу на борьбу с терроризмом после терактов в США 11 сентября 2001 года, пересматривает методы обучения и подготовки разведчиков. Ведомство теперь намерено сфокусироваться на России и КНР.

В частности, ЦРУ намерено привлекать больше носителей мандаринского (наиболее распространенного диалекта китайского языка), вкладывать средства в технологии и сосредоточить свою деятельность на сборе информации о людях.

Это изменение должно позволить ЦРУ обеспечивать хорошую работу разведчиков далеко за пределами США – в частности, в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. В чем именно будет выражаться возвращение ЦРУ к старым шпионским традициям в части работы разведуправления по России, американский телеканал не уточняет.