Футбольный матч в Самаре омрачила трагедия

Победа самарских "Крыльев Советов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу над казанским "Рубином" омрачилась смертью болельщика. В концовке встречи мужчине стало плохо. Спасти его, к сожалению, не удалось.

Как сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги, врачи в течение получаса проводили реанимационные действия, однако 50-летний зритель все равно скончался. Предполагается, что у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

Напомним, что "Крылья Советов" 11 декабря выиграли у "Рубина" дома со счетом 2:0.