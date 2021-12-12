У Джулиана Ассанжа в суде случился инсульт

Основатель "Викиликс" Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме. Об этом заявила его невеста, сообщает британский "Дэйли Мэйл".

Приступ случился прямо во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона еще в конце октября. И после инцидента Ассанж до сих пор не может восстановиться. У него опущено правое веко, проблемы с памятью и наблюдаются признаки неврологического повреждения. Известно, что ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщает издание, Минюст Великобритании от комментариев отказался. Его невеста отметила: что виной всему – стресс на фоне судебных тяжб.

На этой неделе суд поддержал апелляцию об экстрадиции основателя "Викиликс" в США. Решение намерены обжаловать.