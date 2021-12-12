Взрыв газа разрушил три дома на Сицилии

Один человек погиб и еще восемь пропали без вести после взрыва в жилом четырехэтажном доме в итальянском муниципалитете Равануза.

Как сообщает Giornale de Sicilia, взрыв полностью разрушил три рядом стоящих здания и серьезно повредил еще четыре. За ночь из-под развалин дома удалось извлечь двух оставшихся в живых женщин.

Предполагаемая причина ЧП – взрыв газа из подземного трубопровода. Пожарные не исключают, что он скопился под землей и взорвался после влечения кнопки лифта в доме. Дефект трубы, по мнению экспертов, мог образоваться из-за сильных дождей, накрывших накануне Сицилию, или оползня.

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