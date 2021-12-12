Путин высказался о "распаде исторической России"

Президент России воспринял как трагедию распад СССР. Об этом Владимир Путин заявил в документальном фильме "Россия. Новейшая история".

По мнению главы государства, произошел распад исторической России под названием Советский Союз. 16 субъектов объявили о своем суверенитете. Путин считает, что граждане наверняка думали о распаде страны, понимали все и пытались этому противостоять. Но, отметил президент, не всегда это получалось.

Владимир Путин видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств. Но дело даже не в этом, отметил он, а в том, что некий человек, фамилию которого президент не стал называть, не давал ему права говорить об этом публично.

Один из коллег президента рассказал ему о том, что в Европе не стоял вопрос — развалится Россия или нет. Это считали неизбежным. Думали лишь о том, какие будут последствия для самой страны, ее составных частей и для окружающего мира, ведь Россия крупная ядерная держава.

Владимир Путин также рассказал, что в 90-е годы ему приходилось заниматься частным извозом. По его словам, многие в то время выживали отчаянно.

Смотрите фильм "Новейшая история" на телеканале "Россия 1" 12 декабря в 22:40. Также фильм будет доступен на медиаплатформе "Смотрим".