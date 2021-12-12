Президент сообщил о стратегической угрозе для России

В случае распада России последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии, считает президент РФ Владимир Путин. В фильме "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия 1" глава государства отметил, что к настоящему времени Россия боролась бы за выживание, а не за повышение рождаемости. Видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Путин вспомнил, как, находясь на посту директора ФСБ, он наблюдал стремление определенных сил на Западе к развалу России. Они напрямую поддерживали сепаратистов, бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать.

"Это для меня было абсолютным фактом", – констатировал Путин.

Российский лидер отметил, что возникновение сепаратизма на Кавказе в РФ в 1990-х годах в значительной степени связан с тяжелым наследием еще советского времени, с принудительным переселением народов. И этим воспользовались "деструктивные элементы из-за границы". Он также отметил, что "неслучайно соответствующие группы боевиков появились в Киргизии". Это может говорить о начале военно-политического освоения этих бывших территорий Советского Союза.

Ранее Путин заявил, что в 1990-е годы в стране по сути была гражданская война.