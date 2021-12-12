Первый протест Mercedes на действия Ферстаппена отклонен

Определился новый чемпион в "Формуле-1". На заключительном этапе – Гран-при Абу-Даби голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull опередил представителя Mercedesбританца Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом.

Судьба чемпионского титула решилась на последнем круге. Ферстаппен обогнал Хэмилтона и пришел на финиш первым. Макс Ферстаппен впервые выиграл чемпионский титул. Семикратный чемпион мира и победитель четырех предыдущих сезонов Льюис Хэмилтон остался вторым.

Но Mercedes пытается оспорить результаты гонки и отправил сразу два протеста. Во-первых, на трассе появилась машина безопасности, а во вторых, по мнению представителей Mercedes, Ферстаппен нарушил правила при обгоне. Но один протест уже был отклонен Международной федерацией автоспорта (FIA).