"Разберемся". Семак высказался об отпуске Дзюбы на Мальдивах

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отсутствие нападающего команды Артема Дзюбы в заявке на матч чемпионата России против "Динамо". Игра завершилась вничью, а сам форвард уже на Мальдивах.

"У Дзюбы травма, поэтому он и не смог сыграть, – признался тренер, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Его фото на Мальдивах? Я в курсе, но у меня были более важные дела. Разберемся".

Напомним, что незадолго до начала матча стало известно, что Дзюба не в Москве с командой, а с семьей в отпуске на Мальдивских островах. Его отсутствие объяснялось повреждением колена. Травма и не позволила ему принять участие в заключительной перед зимним перерывом в чемпионате России игре.

После 18 туров "Зенит" набрал 38 очков и на время паузы сохранил себе первую строчку в таблице РПЛ.