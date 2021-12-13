Лекарство от алкоголизма оказалось эффективным и против COVID-19

Ученые пришли к выводу, что препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам может быть эффективен против COVID-19.

Об этом заявил в беседе с "Известиями" заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Американские исследователи ранее опубликовали исследование, демонстрирующее, что у пациентов, принимавших дисульфирам, весомо снизился риск COVID-19.

Ученые использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациентов принимали данный препарат для лечения от алкогольной зависимости. Как выяснилось, у участников исследования риск заболеть COVID-19 был на 34 процента ниже, при этом ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции.

По словам Отставнова, вероятная польза дисульфирама состоит в том, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой), нарушая его работу.

Еще в начале пандемии специалисты обнаружили наличие дополнительного механизма работы этого препарата, предотвращающего уменьшение количества глутатиона — антиоксиданта, недостаток которого при COVID-19 не предвещает ничего хорошего.

При этом Отставнов отметил, что данные моделирования не всегда совпадают с реальным положением дел, но исследование американских ученых позволяет думать, что польза от применения лекарства действительно существует. Однако для окончательных выводов, необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, подчеркнул специалист.