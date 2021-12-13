Семь человек пострадали при взрыве в монастыре в Серпухове

Семь человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в Серпуховском женском монастыре. В больницу доставили двоих пострадавших.

По предварительной информации, взрывное устройство у входа в православную гимназию на территории монастыря привел в действие 18-летний молодой человек. Ему оторвало ногу, а оказавшийся рядом 15-лений подросток получил рваные раны обеих ног и ожог бедра.

За помощью к медикам обратились еще пятеро воспитанников церковно-приходской школы, у них нет серьезных травм.

Мотивом нападения источник "Интерфакса" называет ненависть подозреваемого к педагогам и монахиням, поскольку во время учебы он подвергался нападкам.

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