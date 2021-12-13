Врачей пустили к устроившему взрыв подростку в Серпухове

Следователи трактовали взрыв у входа в православную гимназию в подмосковном Серпухове как покушение на убийство. Врачи в настоящее время борются за жизнь 18-летнего Владислава С., который и принес самодельную бомбу в учебное заведение.

СВУ сработало в 08:24 на пороге гимназии, которую недавно окончил подозреваемый. Оперативники полагают, что Владислав намеревался устроить бойню во время утренней молитвы, но бомба сработала раньше. Молодому человеку, как сообщили очевидцы, оторвало ногу, однако полицейские долгое время не подпускали к нему медиков, опасаясь нового взрыва.

После осмотра места происшествия саперами медики провели реанимационные мероприятия и вернули к жизни потерявшего много крови Владислава. Помимо него пострадали 11 человек, преимущественно гимназисты, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Известно, что устроивший взрыв молодой человек является выпускником православной гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем. По некоторым данным, во время учебы ему доставалось от одноклассников, но отомстить за буллинг он решил только сейчас, соорудив дома взрывное устройство. При себе у молодого человека было холодное оружие.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.