Делом о взрыве в монастыре займется центральный аппарат СК

Расследованием уголовного дела о взрыве на территории монастыря в Серпухове займутся следователи Центрального управления Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

ЧП произошло около 08:20 утра на территорию женского монастыря. 18-летний бывший ученик православной гимназии подошел ко входу в учебное заведение и привел в действие принесенное с собой самодельное взрывное устройство.

По данным Минздрава, всего в больницы доставили восемь пострадавших. Самые тяжелые ранения получил сам юноша – при взрыве ему оторвало ногу.

Все обстоятельства ЧП сейчас устанавливают следователи. Молодому человеку назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По предварительным данным, ранее у него были проблемы со здоровьем, он посещал психолога, однако на учете у психиатра не состоял.