Кинопродюсер набросился с ножом на стоматолога

В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на стоматолога одной из частных столичных клиник. Им оказался известный продюсер нескольких художественных фильмов 59-летний Мурад Оганесян.

ЧП случилось в частном учреждении в Ясном проезде. По предварительной информации, звездному клиенту не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.

Стоматология, где уделяют внимание всем важным аспектам заботы о пациентах. Так себя позиционирует эта частная клиника на северо-востоке столицы. Но на сегодня прием окончен: в медцентре работают правоохранительные органы. Допрашивают персонал и осматривают место преступления. Один из дантистов подвергся нападению: 41-летнего Джамала Адылова ранил ножом посетитель.

По предварительным данным, нападавший пару недель назад уже был в этой клинике. Лечил зубы. И, похоже, остался недоволен результатом. При этом претензии у гневного клиента почему-то возникли даже не к лечащему врачу, а к медику, проводившему первичный осмотр.

Пострадавшего госпитализировали. У него серьезные ранения брюшной полости. На этом снимке момент за секунды до нападения. Судя по нему, мужчина в серой кофте целенаправленно шел на преступление. Якобы пришел на прием с набором ножей. А после совершения нападения сам направился в отдел полиции. Сейчас злоумышленник задержан и беседует со следователями.

СМИ сообщают, что нападавший – известный в прошлом продюсер 59-летний Мурад Оганесян. Ранее он возглавлял компании, выпускавшие фильмы на разных носителях. Теперь вот сам стал героем криминальной хроники в роли вероятного фигуранта уголовного дела. По некоторым данным, завтра Оганесян должен отметить день рождения, но, похоже, праздник он поведет разве что в кругу следователей. И вряд ли сможет рассчитывать на щедрый подарок от них.

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