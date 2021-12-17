Скончался пострадавший при нападении на клинику стоматолог

По данным столичной прокуратуры, озвученным в пятницу, 17 декабря, в больнице умер 41-летний врач-стоматолог Джамал А., пострадавший в результате нападения на частную клинику в Ясном проезде.

Как сообщалось ранее, врача ранил ножом в живот 59-летний Мурад О. По некоторым данным, незадолго до ЧП, нападавший посещал эту клинику и остался недоволен результатами визита. Эту версию еще только предстоит проверить стражам порядка.

После инцидента пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, а преступника, в прошлом возглавлявшего продюсерскую фирму, задержали. Впоследствии злоумышленника заключили под стражу.

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