Мосгорсуд назначил по 15 и 16 лет тюрьмы обвиняемым в убийстве Япончика

Двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова – Япончика – приговорили к 15 и 16 годам колонии. Решение вынес Мосгорсуд.

Суд приговорил Муртази Шадании и Джамбулу Джанашии к 16 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обоим обвиняемым вынесли приговор с ограничением свободы на один год.

Гособвинитель в ходе заседания просил назначить обвиняемым иные сроки: по 16 и 17 лет соответственно.

Напомним, что Япончика тяжело ранили в конце июля 2009 года. Он выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В Вячеслава Иванькова выстрелили из снайперской винтовки.

Кроме этого, в апреле 2021 года суд вынес приговор первому из трех обвиняемых в убийстве криминального авторитета. Каха Газзаев – единственный из трех задержанных, кто полностью признал свою вину – получил 14 лет колонии строгого режима.

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