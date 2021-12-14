Делегация России заблокировала резолюцию Совбеза ООН по климату

Делегация России наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, увязывающую вопросы климата и безопасности. В настоящее время международное сообщество расколото в вопросе изменения климата, заявил представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что очевидна антидемократичная попытка проигнорировать мнение 80 членов ООН, не поддержавших текст, и навязать им позицию климатических активистов.

Резолюция была внесена на рассмотрение Ирландией и Нигером. 113 стран выступили соавторами.

Постоянное представительство России при ООН распространило заявление, в котором подчеркивается: авторы резолюции пытаются переложить ответственность за изменение климата на развивающиеся страны. В результате появится новый способ давления на них.