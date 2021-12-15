"Час X" для "золотой судьи": Хахалева уехала из России до решения коллег

"Золотая судья" может стать фигуранткой уголовного дела. В Москве Высшая квалификационная коллегия судей рассматривала 15 декабря обращение Александра Бастрыкина о лишении особого статуса теперь уже бывшей служительницы Фемиды – Елены Хахалевой. Экс-судья Краснодарского краевого суда попалась на использовании фальшивого диплома, а кроме того была замешана в ряде громких скандалов. Ее полномочия были прекращены еще два года назад.

"Золотая судья", как называют Елену Хахалеву, уже год, как не состоит в штате судей Краснодарского краевого суда. Бывшая служительница Фемиды прошла все инстанции, чтобы удержать за собой кресло, однако ей все же указали на дверь. Официальная формулировка – "за дисциплинарный проступок", которой тянет на статью.

Но чтобы возбудить уголовное дело, требуется разрешение Высшей квалификационной коллегии судей на основании личного запроса председателя Следственного комитета. И вот "час X" для Хахалевой настал.

За многочисленные прогулы и предоставление фиктивных больничных ее уже лишили всех льгот и регалий, теперь на очереди – неприкосновенность. Вопрос коллегия рассматривала в режиме видеоконференцсвязи. Но и тут у Елены Хахалевой опять пропуск. Спросить, по какой причине, мы хотели у нее лично по телефону. Но в ответ лишь одни гудки.

По данным следствия, на следующий день после получения уведомления о проведении заседания, 8 декабря, Елена Хахалева спешно улетела в Ереван. И где сейчас – не понятно.

Скандал вокруг госпожи Хахалевой разгорелся еще летом 2017 года. Тогда достоянием общественности стала сумма, которую судья потратила на свадьбу своей дочери. По некоторым оценкам, это около 2 миллионов долларов.

Большие вопросы к Хахалевой сразу же появились, но формально статуса ее лишили не за это. За три года тогда еще судья Краснодарского краевого суда 127 раз прогуляла службу. Отсутствовала без уважительных на то причин, при этом зарплату получала в полном объеме. Набежало более на чем на миллион рублей. Следствие расценило это как мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, Хахалеву заподозрили в служебном подлоге.

За весь 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела. В 2018 году – всего пять. Ее многочисленные прогулы объяснились постоянными командировками в Москву и в Сочи. Там носитель мантии, якобы, пыталась найти способы остановить публикации в СМИ о богатой свадьбе дочери и собственной личной жизни.

Молодожены – это дочь Хахалевой Софья и силовик Вадим Бадалов – пели и плясали под аккомпанемент Николая Баскова, Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и других звезд отечественной эстрады. Дама в черной мантии тогда парировала: мол, свадьбу оплачивал ее муж-предприниматель, да и пиршество куда скромнее, чем на 2 миллиона долларов.

"Если бы это кого-то интересовало, то по-другому ставился вопрос. Приехали бы корреспонденты или какие-то люди, спросили бы сколько это стоило, взяли бы какие-то документы", – давала оценку происходящему Елена Хахалева.

На самом деле именно с документами у Хахалевой тоже проблемы. В первую очередь с ее дипломом о высшем юридическом образовании. Он вроде бы выдан Тбилисским университетом, но его Сухумским филиалом. И якобы без вкладыша. О странном происхождении диплома первым сообщил адвокат Алексей Салмин.

"Елена Хахалева, получившая в 2000 году статус судьи на основании поддельного диплома о юридическом образовании Тбилисского государственного университета, никогда не обучалась в этом вузе. В период с 1985 по 1990 годы Елена Хахалева училась в Кубанском государственном университете на биолога. Параллельно работала в краснодарской ветеринарной лаборатории", – рассказывает адвокат Алексей Салмин.

"Золота судья" тогда заявила, что есть еще один документ. Якобы в конце 1990-х она повторно училась на юриста уже на Кубани. Но в 2010 году случилась оказия. Дама разом потеряла все свои дипломы. Есть карточка учета из полиции, куда Госпожа Хахалева заявила о пропаже. Теперь же пропала она сама: вполне вероятно, пытается скрыться от правосудия за границей.

Высшая квалификационная коллегия судей дала добро на привлечение Елены Хахалевой к уголовной ответственности. Как сообщает Telegram-канал "Честный детектив", ссылаясь на источник, следователи уже, не откладывая, возбудили уголовное дело. А значит у бывшей судьи Хахалевой есть все шансы предстать перед коллегами.

Больше происшествий – на медиаплатформе "Смотрим". Здесь же смотрите новый сезон сериала "Тайны следствия".