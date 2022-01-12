По поддельным документам: скандал с поимкой Бестужего

В Минске белорусские пограничники задержали осужденного за взятки российского чиновника Игоря Бестужего. Бывший мэр Ставрополя был приговорен в России к лишению свободы за коррупцию, однако сумел скрыться от правоохранительных органов после условно-досрочного освобождения. Из Минска Бестужий хотел вылететь в Стамбул по поддельному паспорту и был задержан.

Международный аэропорт города Минска. Камера фиксирует работу сотрудницы отделения пограничного контроля воздушной гавани белорусской столицы. За бронированным стеклом – силуэт. Мужчина подошел к окну, чтобы пройти стандартную процедуру при выезде за границу. Но девушка не спешит ставить штамп в паспорте – документ вызывает у нее сомнения. Как оказалось, не случайно.

"Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на чужую фамилию с признаками частичной подделки. В дальнейшем у задержанного был обнаружен действительный внутренний российский паспорт на свое имя", – сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Человеком, который попытался вылететь в Турцию по поддельному документу, оказался скандально известный бывший мэр Ставрополя Игорь Бестужий. Сам факт его появления в Минске уже своего рода сенсация – ведь по приговору суда экс градоначальнику еще сидеть и сидеть. В 2014-м он был признан виновным в вымогательстве крупной взятки. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Освободиться бывший чиновник должен был в 2023-м. Но оказалось, еще несколько лет назад за добросовестный труд Бестужего перевели из колонии строгого режима (там он работал библиотекарем) в колонию-поселение, а недавно и вовсе освободили условно-досрочно. Выезд за границу ему был запрещен. Но видимо экс-чиновнику так не терпелось отправиться в путешествие, что он даже решился лететь по поддельному паспорту через соседнюю страну.

Об уголовном деле бывшего мэра рассказывали журналисты из программы "Расследование Эдуарда Петрова". Фильм с говорящим названием "Золотая подпись" был посвящен чиновникам, которые продавали свою "визу" на документах за взятку. Например, в далеком 2012-м мэр Бестужий потребовал 500 миллионов рублей за предоставление в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Деньги местные бизнесмены передали помощнику Игоря Бестужего Леониду Козлову. Криминальная сделка состоялась прямо около поста полиции в здании администрации Ставрополья. Сообщник Бестужего Козлов даже громко шутил на эту тему.

После скандала в минском аэропорту отпущенный условно-досрочно Игорь Бестужий рискует снова оказаться в тюрьме – за нарушение условий освобождения. Кроме того, в Республике Беларусь против него уже возбудили уголовное дело. За подделку документов ему грозит срок – до двух лет лишения свободы.

Сейчас этим делом занимается Следственный комитет соседнего государства. Правда, местные сыщики никаких комментариев пока не дают. Пока не совсем понятно, где сейчас находится экс-мэр, который планировал то ли отправиться на отдых, то ли сбежать за границу.