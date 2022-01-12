Экс-главу Ставрополя задержали в аэропорту Минска с поддельным паспортом

Досрочно освобожденного бывшего главу администрации Ставрополя Игоря Бестужева задержали в аэропорту Минска с поддельным паспортом. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье".

Уточняется, что он пытался пройти контроль при оформлении рейса до Стамбула. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье белорусского УК "Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков".

Напомним, в июле 2014 года Бестужев был приговорен к 9 годам колонии строгого режима по делу о взятках и махинациях с землей. После досрочного освобождения ему временно был запрещен выезд за границу.