Юлия Тимошенко сыграла на барабанах

Лидер украинской партии "Батькивщина" ("Родина") Юлия Тимошенко примерила на себя роль музыканта. На своей странице в Facebook она выложила видео, где запечатлено, как она пытается играть на барабанах.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!" – подписала Тимошенко свой пост.

Причем одета бывший премьер-министр Украины была также, как и на заседании Верховной рады – в белый костюм из юбки и удлиненного пиджака. Из-за этогоо пользователи предположили, что осваивать ударную установку Тимошенко отправилась прямо после заседания в парламенте.

Украинцы по-разному оценили то, чем политик занимается после работы. Кто-то похвалил и пожелал успехов, но многие негативно оценили видео, отмечая, что стране сейчас не до веселья.