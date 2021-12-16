МИД РФ: блокировка немецкого RT – это "колкости и вредности" со стороны Германии

Блокировка нового калана RT в YouTube – это колкости и вредности, считает директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

"Сейчас проблема в том, чтобы на международной арене определиться, что такое "красные линии", что считать актом агрессии, нападения. То есть, придать юридическую значимость тому быту, который мы привыкли называть", – заявил дипломат в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, 16 декабря на YouTube начал работу новый канал RT Deutsch, который вещал на немецком языке. Однако видеохостинг тут же заблокировал канал.

Как пояснили в компании Google, RT Deutsch был удален потому, что в ранее был ликвидирован RT DE. По правилам видеохостинга, владельцы заблокированных каналов не могут создавать новые.