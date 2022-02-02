МИД России пообещало ответные меры на запрет RT DE в Германии

Запрет на вещание телеканала RT DE в Германии – это сигнал о том, что российские озабоченности были демонстративно проигнорированы. Поэтому у Министерства иностранных дел РФ не остается других вариантов, кроме ввода ответных мер против немецких СМИ в России.

"Германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE", – говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Напомним, 2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила RT DE работать в Германии на немецком языке. Телеканал больше не может вещать через интернет, мобильное приложение и через спутник.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил в эфире телеканала "Россия 24", что власти Германии избирательно походят к соблюдению политических принципов, закрепленных в основных документах ОБСЕ.