Лавров не исключил, что Россия ответит на запрет RT DE

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение немецкого медиарегулятора MABB снять с вещания в Европе российский телеканал RT DE.

По словам российского министра, ответственность за эту ситуацию несет именно германское государство. Он напомнил, что канал RT DE на немецком языке был зарегистрирован в соответствии с европейской конвенцией о вещании, участником которой является Германия.

"И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить", – подчеркнул Сергей Лавров.

Также глава МИД РФ не исключил, что Россия будет вынуждена зеркально ответить на такие дискриминационные действия в отношении СМИ.

"Мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры, но, вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел", – пояснил министр иностранных дел.