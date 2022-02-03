Ситуация с RT и DW: Берлин может все изменить

Пути выхода из кризисной ситуации вокруг RT DE были предложены в ходе визита в Москву главы МИД Германии Анналены Бербок в ее разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако обсуждать их немецкая сторона отказалась, сообщили в МИД РФ.

Вместе с тем высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве заявил, что меры, принятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.

"В случае же эскалации ситуации со стороны немецкого правительства России есть чем ответить", – приводит слова источника РИА Новости.

Со своей стороны в МИД Германии утверждают, что сравнивать ситуацию с вещанием Deutsche Welle на РФ и вещанием в Германии RT DE некорректно. Там указали, что Deutsche Welle действует как независимая медиаорганизация, ее сотрудники уже годы работают в России внештатными журналистами на основе местных законов и с соответствующим разрешением.

Что же касается RT DE, продолжила представитель немецкого министерства, оно сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения. А для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение. По ее словам, для RT DE в Германии действуют такие же правила, как и для других вещателей, пишет "Интерфакс".

Вещание телеканала RT DE в Германии комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов страны официально запретила 1 февраля. Немецкие чиновники заявили, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. В RT решение немецкого регулятора намерены обжаловать в суде.

В МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает бюро Deutsche Welle в России и аннулирует аккредитации всех его сотрудников. Также инициирована процедура рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.