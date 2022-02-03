DW не комментирует объявление российского МИДа, RT благодарит

Московское бюро Deutsche Welle не стало комментировать меры российских властей против телерадиокомпании. В компании посоветовали обратиться в головной офис, который располагается в Бонне.

В четверг, 3 февраля, МИД России принял решение о закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle в России, а также аннулировании аккредитации всех сотрудников московского бюро. Кроме того, прекращается спутниковое и иное вещание телерадиокомпании в нашей стране. Такие действия приняты в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в ФРГ.

В российском ведомстве также сообщили, что инициируют процедуру признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Москва составит список представителей структур, которые причастны к блокированию вещания RT DE. Им будет запрещен въезд в Россию.

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, поблагодарила российские власти за принятое решение. В своем Telegram-канале она написала "Спасибо, Родненькая!".