Гендиректор Deutsche Welle не понял российские меры

Телерадиокомпания Deutsche Welle прокомментировала меры российских властей. Они кажутся им непонятными и чрезмерными, отметил гендиректор Петер Лимбур.

Компания намерена оспорить объявленные Москвой меры. Deutsche Welle будет продолжать работу корпункта в России, пока не поступит уведомление о запрете на работу. Если вещание прекратится, телерадиокомпания усилит освещение событий в России, говорится в заявлении.

Немецкий союз журналистов, в свою очередь, призвал правительство страны громко опротестовать "акт цензуры" со стороны России. Там сочли решение Москвы ограничением свободы прессы.

Ранее медиарегулятор в Германии запретили вещание RT DE. Ответ России последовал скоро. Московское бюро Deutsche Welle будет закрыто, а аккредитации всех сотрудников — аннулированы.