Попова: состояние 25-ти больных "омикроном" удовлетворительное

Комментируя информацию вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о выявлении в России уже 25 случаев "омикрона", глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что все пациенты с "омикроном" находятся под наблюдением медиков, все они в удовлетворительном состоянии.

Ранее Голикова допустила, что вопрос ревакцинации от COVID-19 раз в полгода может быть пересмотрен после получения дополнительной информации об "омикроне".

В ходе выступления в Госдуме вице-премьер отметила, что в странах, где "омикрон" уже распространен, специалисты предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев​​​.

Голикова пояснила, что омикрон-штамм коронавируса в России выявлен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Как сообщалось, за истекшие сутки в России выявлено 28 486 заболевших коронавирусом. Выписаны 37 155 пациентов. Скончались 1 133 пациента.