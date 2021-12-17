Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

За документ проголосовали 130 стран. Против выступили только две – США и Украина. 49 стран, в числе которых Великобритания, Грузия, Молдавия, а также ряд стран ЕС, решили воздержаться. При том что в резолюции подчеркивается недопустимость героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма. В том числе – и обеление бывших эсэсовцев.

Россия ежегодно на протяжении последних лет инициирует принятие такой резолюции Генассамблее ООН, и каждый раз США с Украиной голосуют против.