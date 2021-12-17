Белоруссия обратилась к ЕС, а польский солдат действительно пропал

Белоруссия призывает Евросоюз перестать генерировать напряженность в регионе, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, комментируя итоги прошедшего в Брюсселе саммита сообщества.

Он отметил, что риторика агрессии становится в Евросоюзе доминирующей, но это тупиковый путь. Белорусская сторона убеждена, что решать возникающие проблемы необходимо общими усилиями путем взаимоуважительного диалога, пишет ТАСС.

Между тем вооруженные силы Польши подтвердили, что на восточной границе страны накануне пропал солдат, однако отрицают, что он мог сбежать в Белоруссию.

Как сообщила польская 16-я механизированная дивизия в Twitter, отсутствие солдата 11-го артиллерийского полка было обнаружено 16 декабря во второй половине дня. Ведутся его поиски.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии проинформировал в телеграм-канале, что 25-летнего польского солдата задержали на участке пограничной заставы Тушемля. Он заявил о несогласии с политикой властей Польши в отношении мигрантов и попросил в Белоруссии политического убежища.