Пожар в Осаке. Подтверждена гибель 24 человек

Полиция подтвердила гибель 24 человек в результате пожара, произошедшего в офисном здании в Осаке. Об этом сообщает The Japan Times.

Пожар произошел в пятницу утром, в кабинетах клиники, специализирующейся на психиатрии, на четвертом этаже здания. Огонь охватил всего 20 квадратных метров, и примерно через 15 минут возгорание было локализовано.

Несмотря на масштаб пожара, из здания эвакуировали 17 мужчин и 10 женщин, у которых врачи диагностировали остановку сердечно-легочной деятельности.

Со ссылкой на источник, близкий к следствию, издание сообщает, что пожар мог начаться из-за жидкости, которая вытекла из бумажного пакета посетителя здания – мужчины в возрасте примерно 60 лет. Следствие не исключает версию умышленного поджога.

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