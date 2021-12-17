Суд арестовал бывшую участницу списка Forbes

Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте бывшей владелицы компании "Русский продукт" и Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской. Ее обвиняют в даче крупной взятки следователю подмосковного управления СК Юрию Носову в 2017 году.

Решением суда Миримская заключена под стражу до 15 февраля будущего года, пишет ТАСС.

Ольга Миримская – предприниматель, банкир, в 2015 году журнал Forbes включил ее в рейтинг 100 богатейших женщин России. Она заняла 22-е место с состоянием в 100 миллионов долларов.

По версии следствия, в 2017 году Миримская предложила мзду следователю, который вел уголовное дело о похищении ее дочери. Самому следователю также предъявлено обвинение в получении взятки. По некоторым данным, речь идет о сумме в более 3,2 миллиона рублей.