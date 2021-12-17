Ростовский неонацист сам вызвался убить журналистку

В Ростовской области задержан сторонник украинской неонацистской группировки "МКУ". Как заявил подозреваемый на допросе, он планировал убийство журналистки. Ранее сообщалось, что ФСБ поймала 106 участников этого сообщества.

Бомба из микроволновки, глушитель из бутылки – рецепты, которые обнаружили дома у ростовского неонациста. Было и готовое самодельное оружие, арсенал ножей и карты города, по которым задержанный отслеживал путь предполагаемой жертвы.

- Подписался на канал "МКУ", по своей инициативе списался с его руководителем Егором и предложил свою помощь в поиске данных по журналистке.

Основатель группировки Егор Краснов находится на Украине. Он объявлен в международный розыск, но по-прежнему курирует сообщников через социальные сети. На этот раз целью была девушка-журналист. Как сообщается, она писала статьи – в том числе на украинскую проблематику.

- Намерением данной группировки было убийство, и я его поддержал.

Задержанный говорит об убийстве с абсолютным равнодушием. Впрочем, как и многие другие радикалы группировки "Маньяки: культ убийств", которых выявили сотрудники ФСБ. Более ста человек признались в том, что готовили теракты и массовые беспорядки в разных регионах России. Большинство из этих неонацистов – подростки.

"Поэтому у нас есть специальные статьи в Уголовном кодексе РФ, где речь идет о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. И наказания там более тяжкие, чем просто при вовлечении лица в совершение преступлений. И с учетом того, что силы есть и возможности уже есть, они, к сожалению, готовы реализовывать как раз-таки самые страшные планы и деяния", – говорит научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета Ольга Стрекалова.

Это не первый случай, когда к экстремистским сообществам на Украине привлекают подростков. Причем делают это на государственном уровне: под кураторством властей Незалежной организованы националистические лагеря, где взращивают подобные ультраправые группировки.

Цель – Россия, говорят эксперты. Еще одно доказательство, что это интересно официальному Киеву – направленность на объекты инфраструктуры, говорит Ольга Стрекалова. "Объекты социальной инфраструктуры интересны как раз специальным службам. Выведение их из строя не всегда влечет летальные последствия для граждан, но вызывает дестабилизацию и нарушение в работе тех или иных служб", – объясняет она.

Сколько еще пособников МКУ в России, неизвестно. Это еще предстоит выяснить сотрудникам ФСБ.