Появилось видео с места ДТП, в котором пострадали 13 человек

В Сети появились кадры с места аварии, произошедшей утром в субботу, 18 декабря, в Ярославской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, заказной автобус Mercedes-Benz попал в ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" в районе населенного пункта Деболовское.

По предварительным данным, транспортное средство, перевозившее детей, направлявшихся на соревнования по борьбе в Солнечногорск, перевернулось после того, как у ехавшего впереди лесовоза отцепился прицеп и бревна рассыпались по проезжей части.

В настоящее время известно о 13 пострадавших – 12 несовершеннолетних и водитель автобуса. ТАСС уточняет, что никто из них не получил тяжелых травм, две девочки, у которых диагностировано сотрясение мозга, направлены в Ярославль, остальные получают необходимую медицинскую помощь в Ростове.

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