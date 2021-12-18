13 пострадавших: в Ярославской области опрокинулся автобус с детьми

В Ярославской области перевернулся заказной автобус с детьми, сообщает ГТРК "Ярославия".

В 6:35 на 190 километре трассы М-8 автобус Mercedes-Benz упал опрокинулся в результате столкновения с бревнами на дороге, которые рассыпались у двигавшегося впереди лесовоза.

По предварительным данным, в ДТП пострадали 13 человек – 12 детей и водитель автобуса.

"Принято решение о транспортировке детей в Детскую областную клиническую больницу. К месту происшествия направлена ОГ ГУ с пунктом обогрева, – сообщили в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области.

По факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, прокуратура Ярославской области организовала проверку. Ситуация поставлена на контроль исполняющим обязанности прокурора области Дмитрием Чумаком.