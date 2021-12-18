Уворачиваясь от вручения повестки следователями Государственного бюро расследований Украины, экс-президент Украины Петр Порошенко перешел на русский язык. В соцсетях распространили видео, на котором Порошенко, сбегая от следователей, дает приказ своему водителю не на украинской "мове", а на русском языке. В ролике отчетливо слышен крик: "Поехали, твою мать!"

Позднее стало известно, что Порошенко улетел в Турцию и Польшу. Украинское издание "Страна" сообщило, что Порошенко купил билет на самолет в Стамбул примерно через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о том, что его ГБР намерено вызвать его на допрос в понедельник, где следователи собираются предъявить ему обвинение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса.

Информацию о повестке подтвердила партия Порошенко "Европейская солидарность". В заявлении, опубликованном на официальной странице партии в "Фейсбуке", говорится, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне