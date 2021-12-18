Зеленскому предрекли судьбу Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны, как это сделал бывший глава государства Петр Порошенко, считает депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

По его словам, "такая же картина абсолютно не исключена" через два с лишним года, когда президентский срок Зеленского подойдет к концу.

Таким образом депутат прокомментировал в эфире украинского телеканала «НАШ» ситуацию с повесткой по так называемому "угольному делу", которую Порошенко проигнорировал, а после покинул страну. Все это произошло 17 декабря. Затем появилась информация о том, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Следователи Государственного бюро расследований Украины хотели повесткой вызвать Порошенко на допрос 20 декабря. По некоторым данным, там ему могли предъявить обвинение по делу о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Такие обвинения ранее были предъявлены главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Он находится под домашним арестом.