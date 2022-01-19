Порошенко: безумный сценарий Зеленского еще не окончен

Сегодня Печерский райсуд в Киеве отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу. После заседания суда он сделал несколько резонансных заявлений.

В частности, политик признал, что победу праздновать рано.

"Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили, – сказал Петр Порошенко. – Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского как абсолютного неадеквата еще не закончился".

Экс-президент Украины также предрек нынешнему президенту Владимиру Зеленскому "судьбу превращения в Януковича" и призвал украинскую власть к общенациональному консенсусу на фоне якобы "угрозы со стороны России", передает РИА Новости.

"Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году, – заявил Порошенко. – Страна в условиях поведения агрессора требует общенационального консенсуса. Еще раз подчеркиваю: Зеленский для меня оппонент, враг для меня – Путин".

Россия уже много раз повторяла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Обвинения же Запада и Украины в якобы "агрессивных действиях" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО рядом с границей РФ.