Германия отгораживается от Великобритании

Из-за распространения штамма "омикрон" правительство Германии вносит с понедельника, 20 декабря, Великобританию в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса. На практике это приведет к существенным ограничениям на въезд из этой страны.

Так, с понедельника все без исключения прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, в том числе, вакцинированные и переболевшие CJVID-19, будут направляться на 14-дневный карантин.

В настоящее время списке стран с широким распространением коронавируса только государства Африки: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР. С понедельника к ним добавится и Великобритания, передает ТАСС.

По последним данным, к настоящему времени на территории Соединенного Королевства зафиксировано 24,9 тысячи случаев заражения штаммом "омикрон", 10 тысяч из которых – только за последние сутки. По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, в Лондоне около 83 процентов всех новых случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон".

Мировым эпицентром распространения "омикрона" является юг Африки, наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.