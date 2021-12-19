США указали на очередной эпизод охоты на россиян

Выдача Швейцарией российского предпринимателя Клюшина – это очередной эпизод "охоты" на россиян в третьих странах со стороны США, считает пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

Ранее сообщалось, что Швейцария экстрадировала в США гражданина России. Учредитель компании "М13", предприниматель Владислав Клюшин обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием сообщников. Он был арестован в Швейцарии по запросу США еще в марте 2021 года, а 18 декабря экстрадирован после отклонения жалобы адвокатов.

Это очередной эпизод продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах, отмечают в российском посольстве в Швейцарии. Там глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и называют экстрадицию гражданина РФ поспешной.