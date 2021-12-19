Комплексы "Панцирь" сбили более 40 турецких беспилотников

За время конфликта в Сирии российские комплексы противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С1" уничтожили более 40 турецких ударных беспилотников Bayraktar и тяжелых БПЛА Anka.

Как сообщил в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России Александр Новиков, сирийская система ПВО контролирует полеты турецких беспилотников, "начиная с облета и заканчивая посадкой".

Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Собирает данные со всех российских радаров система "Бастион". В том числе она отслеживает полеты самолетов-разведчиков и БПЛА у границы России и над линией соприкосновения в Донбассе.

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".