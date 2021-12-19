Гинцбург высказался о бесконечной ревакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил, что ревакцинироваться препаратом "Спутник V" можно бесконечное количество раз.

Как рассказал Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на канале "Россия 1", ставить прививку можно каждые полгода.

По словам ученого, вакцину "Спутник V" можно обновить к новым штаммам коронавируса за пару недель, но пока такой необходимости нет.

"Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить ", – отметил Гинцбург.