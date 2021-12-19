ЧП на шахте в Кузбассе: последние подробности

Причиной пожара, произошедшего в воскресенье на шахте имени Рубана в городе Ленинск-Кузнецкий, стало самовозгорание угольного пласта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб региона.

"По предварительным данным, начала развиваться окислительная реакция в пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений, что приводит к самовозгоранию угольного пласта", – цитирует информагентство собеседника.

В момент ЧП под землей работали 128 горняков. Сейчас все они выведены на поверхность. Пострадавших при инциденте, по предварительным данным, нет, медпомощь никому не потребовалась.

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