В результате ЧП на шахте имени Рубана никто не пострадал

Все 128 горняков, находившихся под землей в момент аварии на шахте имени Рубана, вышли на поверхность. Пострадавших нет. Об этом сообщили в управляющей компании.

Причиной инцидента, по предварительной информации, стали химические процессы в угольном пласте. Из-за окисления угля начался неконтролируемый рост температуры, которая достигла критических значений. Это привело к самовозгоранию.

Пожар, как сообщается, произошел в неиспользуемой штольне, где людей не было. Тем не менее, было решено выводить шахтеров из соседних штолен. В связи с происшествием прокуратура Кузбасса начала проверку.